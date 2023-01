Pd: Da Maria, 'sarò rappresentante Bonaccini in commissione congr...

Pd: Da Maria, 'sarò rappresentante Bonaccini in commissione congr...

Pd: Da Maria, 'sarò rappresentante Bonaccini in commissione congr...

Roma, 27 gen. (Adnkronos) - "Oggi Pina Picierno ha depositato al Nazareno 3000 firme per la candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario nazionale del Pd. Le firme previste dal regolamento su 20000 complessive raccolte a sostegno di Stefano. In questa occasione Bonaccini mi ha designato suo ra...

Roma, 27 gen.

(Adnkronos) – "Oggi Pina Picierno ha depositato al Nazareno 3000 firme per la candidatura di Stefano Bonaccini a Segretario nazionale del Pd. Le firme previste dal regolamento su 20000 complessive raccolte a sostegno di Stefano. In questa occasione Bonaccini mi ha designato suo rappresentante nella Commissione nazionale per il Congresso". Così Andrea De Maria del Pd su twitter.