Pd: Delrio, 'Schlein? Se vuole possiamo aiutarla'

Roma, 2 giu (Adnkronos) – "Schlein non ha colpe nella sconfitta delle amministrative però ha il dovere di agire: c’è la necessità di proposte concrete che parlino alla gente". Lo dice Graziano Delrio al 'Corriere della sera'.

"Il problema è che sembra non esserci ancora un metodo di lavoro che coinvolge tutti. Io, per esempio, l’ho sentita pochissime volte. Siamo a disposizione della segretaria per aiutarla. Poi è giusto che lei vada avanti con il suo gruppo dirigente: tocca a loro", spiega Delrio.

"Altro che campo largo, ci vuole un cantiere aperto dove ci si mette lì e si costruisce il muro delle opposizioni, con proposte concrete. Senza perdere altro tempo, si faccia un tavolo Schlein, Conte e Calenda", prosegue il senatore del Pd.