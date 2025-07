Pd: festa nazionale Unità a Reggio Emilia dal 2 al 14 settembre, oltre 450 in tutta Italia**

Roma, 23 lug. (Adnkronos) - "La Festa nazionale dell’Unità si svolgerà quest’anno dal 2 al 14 settembre all'Iren Green Park di Reggio Emilia. La Festa nazionale dell'Unità è per noi un appuntamento di grande importanza e rappresenta l'occas...

Roma, 23 lug. (Adnkronos) – "La Festa nazionale dell’Unità si svolgerà quest’anno dal 2 al 14 settembre all'Iren Green Park di Reggio Emilia. La Festa nazionale dell'Unità è per noi un appuntamento di grande importanza e rappresenta l'occasione di dibattito e confronto sulle principali questioni che riguardano il presente e il futuro dell’Italia". Così Igor Taruffi, responsabile nazionale Organizzazione del Pd

"Quest’anno inoltre coincide con l’80°anniversario della prima Festa dell'Unità che si tenne proprio il 2 settembre del 1945.

Anniversario al quale saranno dedicati anche momenti di approfondimento e di celebrazione di un pezzo di storia del nostro Paese. La Festa nazionale si aggiunge alle oltre 450 Feste dell'Unità che si organizzano in giro per l'Italia. Tra cui anche quella di Fiesole che, al contrario di quanto uscito su alcuni organi di stampa, è in corso di svolgimento e si protrarrà fino al 27 luglio. Le Feste rappresentano un preziosissimo presidio di democrazia e socialità e sono rese possibili grazie all'impegno e alla dedizione di migliaia di volontari e volontarie che vogliamo ringraziare davvero di cuore. Aspettiamo quindi tutte e tutti a Reggio Emilia".