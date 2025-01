Il gradimento politico è un metodo di misura effettivo per comprendere come è percepita la politica in un paese, per questo motivo anche in Italia si effettuano sondaggi per comprendere come sono percepiti i programmi e le idee dei principali partiti italiani, scopriamo come è iniziato il 2025 secondo i risultati del sondaggio condotto da Lab 2101.

Fratelli d’Italia e PD i più apprezzati

In cima al gradimento politico italiano si trova Fratelli d’Italia, il partito del Presidente del Consiglio ha un gradimento del 30,5% secondo Lab2101 ed è quindi l’unico partito di centrodestra a crescere nei consensi superando quota 30% che è un dato significativo che dà la riprova di come sia apprezzato il lavoro di Meloni e soci.

Al secondo posto con una crescita dello 0,6% rispetto al precedente sondaggio si trova il PD di Elly Schlein che ha il 21,7% di consensi. Un dato positivo che certifica come almeno a parole il principale partito del centrosinistra abbia riacquisito una certa fiducia.

M5S ed i partiti di destra non crescono

Il terzo gradino del podio è occupato dal Movimento 5 Stelle, il partito di Giuseppe Conte ha guadagnato solamente lo 0,1% ed è rimasto al 10,1% di gradimento generale.

Ancora più indietro gli altri partiti di centrodestra, Forza Italia e Lega non hanno fatto passi in avanti.

La Lega si ferma all’8,8% mentre l’ex partito di Silvio Berlusconi, ora guidato da Tajani fa addirittura peggio con un 8,5% perdendo lo 0,1%.

AVS (Alleanza verdi sinistra) è lontana al 5,8% ma il risultato per il partito, pur perdendo lo 0,1% si può ritenere buono.

Staccatissimo Azione, che seppur guadagni lo 0,1% è fermo al 3,4%. Più giù in classifica il partito Italia Viva, guidato da Matteo Renzi che si ferma al 2,8%.