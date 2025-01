Pd: Gentiloni, 'nuova Margherita improbabile, ma dem non rinuncino a profilo di governo'

Roma, 21 gen. (Adnkronos) - Una nuova Margherita? "E' abbastanza improbabile. La Margherita aveva condizioni molto particolari. Se qualcosa tra i centristi del centrosinistra si rafforza e si unisce è molto positivo. Ma questo non è un alibi per il Pd per dire 'mandiamo ...

Roma, 21 gen. (Adnkronos) – Una nuova Margherita? "E' abbastanza improbabile. La Margherita aveva condizioni molto particolari. Se qualcosa tra i centristi del centrosinistra si rafforza e si unisce è molto positivo. Ma questo non è un alibi per il Pd per dire 'mandiamo all'esterno le componenti riformiste, più di governo': no, è il Pd che deve avere un profilo di governo". Lo dice Paolo Gentiloni a 5 Minuti su Rai1. "Io spero che si rafforzino queste componenti centriste ma che il Pd non rinunci al proprio profilo riformista e di governo".