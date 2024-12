Pd: La Russa, 'Schlein mi è simpatica, anche esteticamente vedo critiche eccessive'

Pd: La Russa, 'Schlein mi è simpatica, anche esteticamente vedo c...

Pd: La Russa, 'Schlein mi è simpatica, anche esteticamente vedo c...

Roma, 20 dic. (Adnkronos) - ''A me la Schlein è simpatica'''. ''Non dico bella e brutta, non mi permetterei'', ma ''esteticamente'' ci sono "critiche eccessive'' nei suoi confronti. Lo ha detto il presidente del S...