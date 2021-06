Roma, 10 giu (Adnkronos) – "In Italia il 41% vota Salvini e Meloni. Io parlo a quella parte di Paese che vuole evitare che dopo Draghi ci sia un governo Salvini-Meloni. Farò di tutto per evitarlo, lancerò un programma per un centrosinistra molto più largo".

Lo ha detto Enrico Letta a L'aria che tira.