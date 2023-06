Pd: Renzi a riformisti, 'non vi ama e vi chiede abiura su stagione riforme'

Pd: Renzi a riformisti, 'non vi ama e vi chiede abiura su stagione rifor...

Pd: Renzi a riformisti, 'non vi ama e vi chiede abiura su stagione rifor...

Roma, 10 giu. (Adnkronos) - "Amici riformisti, il nuovo Pd non solo non vi ama. Il nuovo Pd vi chiede l’abiura sulla stagione delle riforme. Se volete restare in quella casa dovete rimangiarvi tutto ciò che avete fatto. Contenti voi, contenti tutti". Così Matteo Renzi s...