Pd: Ricci, 'partito dei sindaci è qui, Letta coach decida come metterci in campo'

Roma, 24 nov (Adnkronos) – "Il partito dei sindaci è qui, il Pd e il fronte del centrosinistra. Che oggi, anche grazie alle ultime elezioni amministrative, rappresenta il 70% dei sindaci italiani". Lo ha detto Matteo Ricci all'assemblea dei sindaci progressisti in corso a Roma.

"Enrico Letta è il nostro coach, decida lui come metterci in campo. Sapendo che la destra nelle nostre città l'abbiamo già battuta. Sta a lui mettere in campo una immagine vincente del Pd -ha spiegato il coordinatore dei sindaci Pd, primo cittadino di Pesaro-. Oggi l'immagine di Letta, autorevole, forte, seria, insieme a quella dei sindaci di centrosinistra è vincente e fortissima agli occhi degli italiani. E' una proposta robusta, di contenuti, vincente per l'Italia".