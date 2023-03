Pd: Serracchiani, 'autonomia gruppi rende più forte partito'**

Roma, 28 mar. (Adnkronos) - "Quello di oggi è un passaggio importante e delicato. Nei mesi alle nostre spalle, dopo la sconfitta politica che ci ha fatto lavorare in un contesto di debolezza, l’azione in Parlamento ha fatto da faro. L’autonomia dei gruppi va tutelata e salvag...

Roma, 28 mar. (Adnkronos) – "Quello di oggi è un passaggio importante e delicato. Nei mesi alle nostre spalle, dopo la sconfitta politica che ci ha fatto lavorare in un contesto di debolezza, l’azione in Parlamento ha fatto da faro. L’autonomia dei gruppi va tutelata e salvaguardata sempre anche perché rende più forte il partito". Così Debora Serracchiani intervenendo al gruppo Pd della Camera.

"Lavorando in questo modo, con lealtà tra di noi e spirito di squadra, non solo abbiamo fatto opposizione forte a maggioranza e governo ma abbiamo avuto ambizione e forza per dettare agenda. Maggioranza e governo sono in difficoltà sui temi economici e sociali, non ne vogliono parlare e per questo tirano dentro le questioni dei diritti, dei bambini, delle madri detenute, dei migranti: queste questioni sono parte della nostra identità e dobbiamo andare avanti in queste battaglie senza dimenticare la centralità dei temi economico sociali".

"Concludo ringraziando ognuno di voi. Per me guidare il gruppo è stata un’esperienza importante e molto ricca ed un grande ringraziamento a tutte le dipendenti e i dipendenti del gruppo la cui grande professionalità è fondamentale per la nostra azione".