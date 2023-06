Pd: uff. stampa Orlando, 'intervista rilasciata prima delle primarie'

Roma, 2 giu. (Adnkronos) - "In merito ad alcune anticipazioni, riportate oggi dal quotidiano QN, del libro di David Allegranti si sottolinea che l'intervista ad Andrea Orlando è stata rilasciata prima delle scorse primarie del 26 febbraio, a dibattito congressuale in corso". Lo...

Roma, 2 giu. (Adnkronos) – "In merito ad alcune anticipazioni, riportate oggi dal quotidiano QN, del libro di David Allegranti si sottolinea che l'intervista ad Andrea Orlando è stata rilasciata prima delle scorse primarie del 26 febbraio, a dibattito congressuale in corso". Lo rende noto l'Ufficio stampa del deputato Pd ed ex ministro del Lavoro Andrea Orlando.