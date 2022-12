Pelé: Felipe Anderson, 'cresciuto con il suo mito, indossare la numero 10 del Santos un onore'

Roma, 30 dic.

– (Adnkronos) – "Io sono cresciuto con il mito di Pelè. Sognavo di indossare la maglia numero 10 del Santos e ci sono riuscito. Averlo come punto di riferimento è stato un onore, quando ero nel vivaio del Santos diversi miei allenatori erano stati suoi compagni di squadra. Tutti parlavano di lui e noi giovani ascoltavamo con molta felicità. Sapevo che lui mi guardava, teneva molto alla numero 10 del Santos. Non sono mai riuscito a parlarci per via dell'emozione".

L'attaccante della Lazio Felipe Anderson ricorda così Pelé, ai microfoni del canale ufficiale del club biancoceleste. "Da chi indossa quella maglia ti aspetti sempre il colpo brillante, infatti noi abbiamo Luis che è il nostro Mago. Io provo sempre a lasciar scorrere il pallone andando via con il movimento del corpo. Pelè è stato uno dei primi a farlo", aggiunge il 29enne brasiliano.