Pelle abbronzata post vacanze: come risaltarla con il trucco

Mantenere una pelle abbronzata è possibile e possiamo, persino, risaltarla meglio con il make up. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come farlo adesso che siamo rientrati dalle vacanze, al fine di mantenere l’abbronzatura il più a lungo possibile.

Pelle abbronzata post vacanze

Mantenere una pelle abbronzata nel post vacanze è un sogno che accomuna moltissime persone, donne in modo particolare, che hanno la possibilità di farlo anche grazie al make up. Alcuni trucchi, come correttore, fard o rossetto, infatti, sono specifici per pelle abbronzata e il loro obiettivo è quello di far durare l’abbronzatura il più possibile, ma anche di risaltarla, dato che la pelle abbronzata ha un sottotono particolare, che la rende naturalmente più bella e luminosa.

Non è necessario rinnovare il proprio make up a questo proposito perché parte di questo lavoro può essere svolto da alcuni dei trucchi che si hanno già, ma nel caso non fosse così, non temete, perché nel paragrafo che segue troverete una serie di consigli e anche dove poter acquistare, online, il make up utile a questo scopo.

Pelle abbronzata post vacanze: consigli

E’ necessario prendersi sempre cura della propria pelle, ma è necessario farlo ancora di più durante l’estate e al rientro delle vacanze, quando, grazie alle alte temperature, c’è ancora voglia di stare all’aperto e la pelle è più esposta al sole e ai suoi raggi UV dannosi per la sua salute. Per non accelerare il naturale e inevitabile processo di invecchiamento, dunque, come prima cosa, assicuratevi sempre di applicare sul viso e sul collo una protezione solare prima di uscire.

Assicuratevi che la pelle sia sempre non solo protetta, ma anche idratata e sulla pelle abbronzata il fondotinta non è necessario perché, soprattutto durante l’estate, nelle giornate calde o in quelle fredde, durante l’inverno, la pelle deve essere lasciata libera di respirare. Se proprio non volete rinunciare al fondotinta, applicatene uno leggero, oppure, optate per una BB o CC cream.

Non trascurate le guance, che dovrebbero essere uno degli obiettivi principali. Non c’è modo migliore di risaltare l’abbronzatura concentrandovi proprio su questa zona del viso che, a questo punto, risulta già più luminosa grazie alla vostra abbronzatura. Optate per un fard o un bronzer a seconda del vostro gusto personale e che si adatti al tono della pelle. Un tono rosa o corallo darà più colore al viso, ma un bronzer dorato risalterà le guance, aggiungendo una maggiore luminosità.

Pelle abbronzata: i consigli di Amazon

Nel paragrafo che segue, abbiamo raccolto, in una lista breve, alcuni dei trucchi migliori che Amazon propone alle sue clienti, al fine di far durare l’abbronzatura e consentire loro di risaltare la pelle abbronzata grazie ad un trucco mirato. Ogni proposta presenta opzioni diverse, così che ognuna possa scegliere in base alle sue preferenze e il tono di pelle, disponibili alla migliore offerta.

Wet n Wild, Color Icon Bronzer, Abbronzante Soffice e Cremoso con Gel Infuso, Formula Durevole, Per una Luminosità Come Se Fossi Baciata dal Sole e Abbronzatura Naturale

Un abbronzante che si applica come se fosse una crema e si fida come una polvere per restituire alla pelle una tonalità naturale, come se fosse sempre abbronzata naturalmente. Dermatologicamente testato, questo gel è adatto a tutti i tipi di pelle, anche le più delicate e sensibili.

Angstrom Protect Crema Solare Viso SPF 50+, Azione Idratante ed Intensificatore dell’Abbronzatura, Indicata per Pelli Sensibili, 50 ml

Dermatologicamente testata, si consiglia di applicare questa crema solare sia prima dell’esposizione al sole che dopo, per accelerare e prolungare il processo di abbronzatura, ma anche per proteggere la pelle dall’esposizione ai raggi solari UV. Adatta anche per le pelli più delicate e sensibili, al fine di offrire un sollievo immediato, nutrire e idratare.

Wet n Wild, Bare Focus Tinted Hydrator, Idratante Colorato Arricchito con Acido Ialuronico e Squalane per una Pelle Luminosa, Copertura da Leggera a Media, Finitura Semi-opaca, Pelle Abbronzata

Adatto alle pelli abbronzate, questo prodotto è perfetto se si vuole trasformare una routine multi fase in una one-step routine. Applicata prima del trucco, questa crema vi farà essere pronte in meno di un minuto! Una copertura da leggera a media, con una finitura semi opaca che rende la pelle luminosa e dall’aspetto sempre abbronzato.