Trucco estivo: i consigli per la stagione calda

Il trucco estivo è complicato per la maggior parte delle donne, soprattutto perché, negli ultimi anni, le temperature sono sempre più alte e, con il tempo, la situazione non migliorerà. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, quali sono i segreti e i consigli da seguire per un trucco estivo a prova di caldo e sudore.

Trucco estivo

Nelle ultime settimane, abbiamo avuto a che fare con temperature estive eccessivamente elevate e, come molte donne ormai sapranno, l’estate e il make up non sono mai stati particolarmente amici. Complice il caldo eccessivo e il sudore ricorrente, adattare la propria routine per il trucco estivo può essere veramente molto complicato.

Con il passare del tempo, l’industria cosmetica è diventata particolarmente sensibile nei confronti della situazione e, poco alla volta, sono arrivati in commercio tipologie diverse di make up, adatte alla tipologia di pelle e, ovviamente, al clima.

Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, come improntare un trucco estivo, che sia a prova di caldo e di sudore, in modo semplice, scegliendo i prodotti adatti, per un make up sempre perfetto!

Trucco estivo: consigli

La routine del trucco estivo, per alcune donne, può variare rispetto ad altre stagioni dell’anno non solo in base al tipo di pelle, ma anche in base a numerosi altri fattori. La stratificazione del trucco può andare bene per la maggior parte delle persone, invece, chi ha una pelle secca o eccessivamente secca, potrebbe dover rinunciare alla stratificazione e optare per una base semplice, con la sola protezione solare che, di solito, se usata come base per il trucco, contiene una serie di ingredienti che, al contempo, idratano, nutrono e rinfrescano la pelle.

Se amate il fondotinta e vi rendete conto che non serve rinunciare ad esso, è preferibile applicarlo sulla pelle aiutandovi con un pennello e non con la solita spugnetta, almeno in estate. Mentre la spugna assorbe, il pennello consente di applicare e di sfumare il fondotinta gradualmente. Il nostro consiglio è quello di mettere il fondotinta sul dorso della mano (pulito) e di prelevare piccole quantità con un pennello adatto.

In generale, si consiglia di utilizzare basi per il trucco, matite per le labbra o per gli occhi, ombretti, eyeliner e via dicendo a prova di caldo e sudore, adatti per la stagione estiva e, in generale, per quando le temperature iniziano ad alzarsi.

Trucco estivo: i prodotti migliori su Amazon

Non sempre è necessario modificare la propria routine per il trucco estivo, ma anche se non serve è sempre, comunque, molto importante scegliere dei prodotti per il trucco adatti alla stagione, che siano a prova di caldo e di sudore. Nel paragrafo che segue, abbiamo selezionato, in una lista breve, quelli che, secondo noi, sono i migliori e che si possono acquistare su Amazon, alla migliore offerta.

Set eyeliner colorati, 20 colori Lip Liner Ombretti Matita Gel Impermeabile Anti-sudore, Professionale per Makeup da Donne

Questo set è molto versatile perché l’eyliner può essere utilizzato anche come matita per le labbra e ombretto. Realizzato in gel, il set contiene venti colori diversi, così da poter essere sfruttati in ogni occasione. Ovviamente, il set è waterproof e anti-sudore, adatto ad ogni stagione dell’anno, ma soprattutto all’estate.

Polvere Per Viso Allentata, Makeup Finishing Powder Oil Control Anti-Sudore Trucco Duraturo Polvere Sciolta Cosmetica

Questa polvere per il viso si sostituisce al fondotinta. Di consistenza leggera, può essere utilizzata anche come base per il trucco e come rifinitura, per donare alla pelle un aspetto naturale, morbido e vellutato. Specificatamente progettata per essere a prova di sudore, la sua applicazione farà apparire il trucco fresco e confortevole per tutto il corso della giornata.

Rilastil Sun System Crema Velluta Idratante Viso, Texture Extra Soffice a Rapido Assorbimento, Pelli Sensibili, Resistente all’Acqua SPF 50+, Confezione da 50ml

Infine, una protezione solare, da applicare come base per il trucco durante tutte le stagioni dell’anno, ma soprattutto durante l’estate, quando le temperature sono eccessivamente alte, per proteggere la pelle dai potenziali danni del sole, ma non solo. Si consiglia di applicare prima del trucco ed, eventualmente, anche più volte nel corso della giornata in caso di sudorazione eccessiva. Nel complesso, tuttavia, la crema resta un prodotto a prova di sudore e waterproof.

