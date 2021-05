Per Acer la svolta dell’ecosostenibilità

Roma, 31 mag. (askanews) – Parola d’ordine eco-sostenibilità. E il messaggio che arriva dalla presentazione globale alla stampa dei nuovi prodotti Acer, inclusi quelli per il gaming. Una vera svolta, che vede coinvolta l’intera filiera, dalla progettazione al riciclo. In un solo concetto: Aspire Vero, il primo portatile 100 per cento sostenibile, dai materiali al risparmio energetico.

Sui nuovi laptop, Acer dunque parla di sostenibilità, dal packaging fino ai tasti dove E e R sono posizionati al contrario ad indicare la necessità di pensare in chiave di riciclo, riuso e riutilizzo.

Un RE che non ammette sconti. Acer Group ha infatti annunciato di aver aderito all’iniziativa RE100 con l’impegno di raggiungere il 100% di utilizzo di energia rinnovabile entro il 2035. L’azienda conferma, quindi, il proprio impegno nell affrontare le sfide ambientali anche attraverso il supporto della piattaforma “Earthion”, che racchiude le azioni a favore dell’ambiente portate avanti dai dipendenti e dai partner e riprodotte nel notebook Aspire Vero, il primo device progettato seguendo i principi di sostenibilità.

L’ampia gamma di Acer si arricchisce con il Chromebook 317 e il suo nuovo display FHD da 17,3 pollici, che offre agli utenti un’ampia area di visualizzazione per essere più produttivi e godersi al meglio i contenuti in streaming. Per una maggiore flessibilità nell’interazione con il dispositivo, è disponibile anche una versione touchscreen.

Tante le novità anche sul gaming. Nei notebook arrivano i Predator Triton 500 SE e Helios 500, mentre per i desktop ecco Predator Orion 3000 e Acer Nitro 50. Predator Triton 500 SE “Special Edition” è un notebook pensato per i videogiocatori che cercano un prodotto capace di gestire facilmente qualsiasi titolo AAA sul mercato e allo stesso tempo poter lavorare con semplicità, mentre Helios 500 offre ai giocatori una potenza tale da dominare tranquillamente ogni campo di battaglia.

Ancora, nuovi monitor Predator, certificati VESA Display HDR. In particolare, il CG437K S è un imponente monitor gaming da 42.5 pollici che permette di riprodurre contenuti in risoluzione UHD (3840×2160) con tutte le console presenti sul mercato. Ma ci sono anche Predator X38 S e Predator X28, progettati per i giocatori professionisti e per i casual gamer. Completano il pacchetto innovativo il router CPE 5G, le nuove periferiche e un nuovo mouse gaming.