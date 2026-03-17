Perché l'Europa dice no alle navi chieste da Trump per lo Stretto di Hormuz

La disputa intorno allo Stretto di Hormuz è diventata un banco di prova per le relazioni transatlantiche: il presidente Donald trump ha chiesto agli alleati di schierare navi da guerra per riaprire il passaggio, ma molti Paesi europei hanno risposto con prudenza o rifiuto. Questa contrapposizione mette in luce non solo scelte militari complesse, ma anche riflessioni sul grado di responsabilità condivisa in materia di sicurezza marittima e sull’uso della forza collettiva sotto l’egida di alleanze tradizionali.

Il dibattito riguarda inoltre le conseguenze economiche di una chiusura del canale: il blocco ha già prodotto shock sui mercati energetici, con aumenti significativi dei prezzi del petrolio e timori per la disponibilità di fertilizzanti. Di fronte a questa situazione, Bruxelles e singoli governi preferiscono esplorare vie diplomatiche e multilaterali, proponendo soluzioni come missioni sotto l’ombrello dell’Onu o corridoi protetti, piuttosto che aderire subito a un piano di scorte navali proposto da Washington.

Le richieste di Washington e la reazione degli alleati

La Casa Bianca ha sollecitato partner e alleati a contribuire direttamente alla sicurezza del traffico nello Stretto di Hormuz, argomentando che chi beneficia delle esportazioni di petrolio e gas del Golfo dovrebbe aiutare a garantire il transito. Tuttavia, diversi governi europei — incluso il Regno Unito, la Germania e la Francia — hanno fatto sapere di non voler essere trascinati in una nuova fase di escalation con l’Iran. Il ricorso a una missione navale coordinata richiederebbe disponibilità operative e una volontà politica che al momento non sembra consolidata in molti Parlamenti nazionali.

I motivi del rifiuto

Alle perplessità strategiche si aggiungono preoccupazioni pratiche: l’area è stretta e facilmente esposta ad attacchi con droni, mine e missili, rendendo le operazioni di scorta molto rischiose. Inoltre, alcuni leader europei ricordano la recente critica verbale e le tensioni commerciali con gli Stati Uniti, che hanno eroso la fiducia reciproca. L’ipotesi avanzata dal Segretario Generale della Nato di un ruolo più attivo è stata accolta con cautela; molti Paesi sottolineano la preferenza per soluzioni diplomatiche e multilaterali, incluse iniziative guidate dall’Onu.

Le opzioni militari sul tavolo

In concreto, Washington valuta due strade: l’escorta navale delle navi commerciali e l’intervento di truppe di terra per occupare punti costieri strategici. La prima prevede uno spiegamento significativo di navi da guerra e risorse aeree per proteggere ogni convoglio; gli esperti calcolano che servano almeno due unità militari per ogni mercantile e sensori aerei e satellitari per il controllo della situazione. La seconda opzione, molto più invasiva, richiederebbe uno sbarco lungo la costa iraniana e l’impiego di migliaia di soldati, con rischi di escalation e perdite umane.

Scortare le navi o inviare truppe?

La soluzione delle scorte navali appare meno costosa in termini immediati rispetto a un’operazione di terra, ma non garantirebbe il ritorno ai livelli di traffico precedenti: analisi del settore indicano che i transiti potrebbero ridursi a una frazione del passato anche con scorte militari. Un intervento terrestre, oltre a essere politicamente impopolare, comporterebbe un prolungamento della missione e un aumento delle vittime, contraddicendo dichiarazioni iniziali secondo cui le operazioni sarebbero brevi. Il rischio è che una strategia militare non risolva il problema se non accompagna uno sforzo diplomatico serio.

Implicazioni strategiche ed economiche

La scelta degli alleati europei di non aderire all’appello di Trump riflette anche un calcolo geopolitico: molti Stati ritengono che l’uso della forza navale possa trasformare un blocco controllabile in una guerra più ampia, con effetti duraturi sulle forniture energetiche e sull’agricoltura mondiale. L’Alto rappresentante dell’UE ha proposto invece un approccio multilaterale sul modello di corridoi umanitari o di export protetto, sottolineando il ruolo dell’Onu per garantire la continuità delle forniture senza aggravare il conflitto.

Il quadro futuro

Al momento, la situazione rimane fluida: Teheran alterna aperture selettive a chiusure mirate, e alcuni cargo battenti bandiera indiana e pakistana hanno attraversato lo stretto, secondo dichiarazioni iraniane. In assenza di un consenso internazionale sul ricorso alla forza, la soluzione più probabile sarà una combinazione di iniziative diplomatiche, pressioni economiche e protezioni marittime limitate, con l’obiettivo di contenere i danni economici senza innescare un’escalation militare su vasta scala.