Negli ultimi giorni, si è diffusa una domanda tra i media e l’opinione pubblica: perché il Presidente Mattarella non va da Papa Francesco? Sebbene non obbligatorio, questo incontro ha un forte valore simbolico nella tradizione italiana, data la storicità del legame tra Stato e Chiesa. In particolare, c’è chi inizia a interrogarsi su un’ipotesi sempre più concreta: l’assenza di Mattarella potrebbe essere legata a una morte non ancora rivelata.

Perché Mattarella non va dal Papa: la tesi della morte si fa sempre più concreta?

La polmonite del Pontefice, unita all’età avanzata, ha suscitato preoccupazione per una possibile evoluzione critica della sua situazione. Nonostante la riservatezza della Santa Sede, le voci sul peggioramento delle sue condizioni si diffondono, facendo sorgere interrogativi su come le istituzioni italiane reagiranno a un cambiamento improvviso.

Durante il suo mandato, Mattarella ha sempre mostrato attenzione verso la Chiesa, visitando il Vaticano in momenti significativi e mantenendo un dialogo costante con la Santa Sede. La sua assenza ha suscitato preoccupazioni, con alcuni che ipotizzano che sia legata a una possibile evoluzione della malattia del Papa.

L’ipotesi che sta prendendo piede tra i media è quella di una morte imminente di Papa Francesco. La lunga degenza in ospedale e il riserbo attorno alle sue condizioni di salute sembrano alimentare questa tesi. La mancanza di una visita ufficiale del Presidente Mattarella potrebbe essere interpretata come un segno di rispetto per una situazione che potrebbe richiedere tempi e modi più appropriati, o forse come un’attesa di un annuncio che nessuno vuole fare.

Come sta Papa Francesco?

Il Vaticano afferma che il Papa legge i giornali, lavora e risponde alle mail, ma non ci sono video, apparizioni o immagini recenti. Solo dichiarazioni scritte ufficiali. Questo comportamento, secondo alcuni, appare sospetto. La spiegazione, però, potrebbe essere più semplice: la polmonite, unita all’età e alle condizioni di salute precarie, ha debilitato il Papa, limitando i suoi movimenti.

La situazione, ancora avvolta nel mistero, continua a tenere col fiato sospeso il Paese e i fedeli di tutto il mondo, mentre si attende una verità che, a questo punto, sembra essere solo una questione di tempo.