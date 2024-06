Perdere peso in estate: consigli e rimedi

Perdere peso in estate può essere semplice se di adottano gli accorgimenti giusti. Vediamo come.

Perdere peso in estate è fondamentale non solo per sfoggiare una forma fisica perfetta, ma anche e soprattutto per preservare il proprio benessere psicofisico sfruttando gli alimenti tipici della stagione estiva. Vediamo insieme i dettagli.

Perdere peso in estate

Negli ultimi anni, si stima che il numero delle persone obese sia aumentato. Le variabili in gioco, che ne hanno favorito l’aumento, sono numerose e diverse, ma quello che non deve mai essere perduto di vista è il benessere psicofisico, che si preserva proprio a partire da una sana e corretta alimentazione, al fine di evitare l’obesità, il sovrappeso e tutta quella serie di patologie che sono legate all’aumento di peso.

Il modo migliore per perdere peso in estate è quello di sfruttare gli alimenti tipicamente estivi, che dovranno essere consumati regolarmente, tuttavia, senza esagerare, e con qualche accortezza per non compromettere il risultato che si vuole ottenere.

Perdere peso in estate: consigli

L’alimentazione corretta e l’esercizio fisico regolare sono la migliore alternativa a disposizione per perdere peso in modo sano ed effettivo. Per quanto riguarda l’alimentazione corretta, l’estate è ricca di alimenti freschi e genuini, tipici di questa stagione che, oltre ad aiutare a combattere il caldo, aiutano a perdere peso e a restare in forma. Sicuramente, la frutta e la verdura sono alimenti che sulle nostre tavole non possono assolutamente mancare. Tuttavia, l’alimentazione deve essere varia, per cui, il nostro consiglio è quello di consumare esclusivamente alimenti salutari, senza esagerare con le porzioni.

Frutta e verdura sono ricchi di fibre e di acqua, pertanto, oltre a favorire la perdita di peso, aiutano anche a perdere liquidi, combattere la ritenzione idrica e mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo. Per un’alimentazione corretta, si consiglia di consumare con moderazione anche i carboidrati semplici, preferibilmente accompagnati dalle fibre, per rallentare la digestione e bloccare i picchi glicemici, con regolarità i carboidrati complessi, ortaggi e proteine.

Durante l’estate, la voglia di allenarsi viene meno a causa del caldo. Tuttavia, per restare in forma possiamo nuotare, andare in bicicletta o dedicarci alla camminata, preferibilmente la sera.

Sia durante l’allenamento che, in generale, nel corso della giornata, si consiglia di bere sempre molta acqua, per mantenere elevati i livelli di idratazione dell’organismo.

Perdere peso in estate: miglior rimedio naturale

La maggior parte delle volte, il metabolismo lento è la ragione per la quale perdere peso, per alcune persone, è difficile. Questa condizione, a sua volta, è influenzata da una serie di altri fattori che, più o meno, possono essere anche controllati. E pure, ciononostante, può capitare di non vedere alcun risultato. Poiché perdere peso è importante, in una situazione simile, potrebbe essere utile supportare il proprio regime alimentare con l’assunzione regolare di un integratore alimentare, come Spirulina Ultra, che stimoli il metabolismo, affinché perdere peso, e spegnere il senso di fame per preservare il peso forma.

Spirulina Ultra agisce attraverso l’azione sinergica dei suoi principi attivi, allo scopo di:

Recuperare il proprio benessere psicofisico

Migliorare metabolismo dei carboidrati al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero

al fine di ridurne l’apporto calorico giornaliero Favorire il metabolismo dei lipidi al fine di favorirne lo smaltimento

al fine di favorirne lo smaltimento Esercitare un maggiore controllo della fame

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

Quelli che seguono sono i principi attivi di Spirulina Ultra:

La Spirulina , fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo;

, fonte primaria di proteine, essenziale per accelerare il metabolismo, spegnere la fame nervosa e ricostruire l’organismo; La Gymnema, che potenzia i benefici che la spirulina promuove, per un migliore benessere psicofisico.

Diffidate dalle imitazioni e i prodotti non originali. Spirulina Ultra è un prodotto esclusivo, che si acquista unicamente online, dal sito ufficiale della casa di produzione del prodotto, raggiungibile dal link che vi segnaliamo. Per prenotare Spirulina Ultra è sufficiente compilare correttamente il modulo di acquisto e aspettare la telefonata di un operatore, che provvederà ad evadere l’ordine, che perverrà direttamente a casa vostra, con consegna espressa. Attualmente, Spirulina Ultra è in promozione a 49,99 € anziché 200 € per quattro confezioni. Infine, per quanto riguarda il pagamento, si può optare per il contrassegno e pagare direttamente in contanti, al corriere, al momento della consegna.

Disclaimer: su alcuni dei siti linkati negli articoli della sezione Offerte & Consigli, Notizie.it ha un’affiliazione e ottiene una piccola percentuale dei ricavi, senza variazioni dei prezzi.