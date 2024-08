Un uomo di origine albanese è stato accoltellato dopo una lite a Tavullia, in provincia di Pesaro, nella serata di ieri mercoledì 7 agosto.

Uomo accoltellato: morto in ospedale

Secondo le prime ricostruzioni, la lite sarebbe scoppiata tra due famiglie di origine albanese, degenerando rapidamente in violenza. Durante lo scontro quattro persone sono rimaste ferite e tre di queste sono state trasferite all’ospedale di Pesaro.

L’uomo di 38 anni, Dritan Idrizi, aggredito con tre coltellate al cuore era stato trasferito, invece, all’ospedale di Cattolica per un intervento chirurgico. Tuttavia, a nulla è servito il tentativo disperato dei medici, l’uomo è morto poco dopo.

La lite e l’aggressione mortale

La vittima, in compagnia di alcuni amici armati di bastoni e spranghe, sarebbe andata a Tavullia per regolare conti con un’altra famiglia di origini albanesi. Avrebbe dovuto riscuotere una somma di 5mila euro per presunti lavori edili, che la famiglia non aveva intenzione di pagare.

La famiglia aggredita dopo calci e pugni ha utilizzato un coltello con il quale ha iniziato ad aggredire la vittima e i suoi amici. Le ferite del 38enne si sono rivelate mortali, mentre quelle delle altre tre persone sono state giudicate guaribili fino a 40 giorni.

Le indagini delle forze dell’ordine

Nessuno fino ad ora è stato arrestato. Tuttavia, i carabinieri di Pesaro procedono per omicidio, tentato omicidio e lesioni gravi.