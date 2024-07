Nella serata di sabato 20 luglio, un giovane è stato accoltellato mortalmente al torace a Spoleto, in provincia di Perugia.

Giovane accoltellato in strada a Spoleto

La vittima, un 28enne di origine italiana, è stata soccorsa da un passante e successivamente trasportata d’urgenza all’ospedale di Spoleto, dove è deceduta a causa delle gravi ferite riportate. Secondo i primi accertamenti, l’arma del delitto sarebbe un coltello da cucina, sequestrato dai militari. Gli accertamenti tecnici sono stati effettuati dalla sezione investigazioni scientifiche del reparto operativo di Perugia.

Le ipotesi al vaglio degli inquirenti

I carabinieri hanno arrestato un 42enne di origini albanesi, ritenuto il presunto autore dell’omicidio. Entrambi gli individui coinvolti risultano avere precedenti penali. “L’immediata attività d’indagine sul territorio, durata tutta la notte e ancora in corso, ha consentito nell’immediato di ricostruire la dinamica e individuare il presunto responsabile“, si legge in un comunicato dell’Arma. Non è ancora stato definito il movente che ha spinto l’uomo ad aggredire mortalmente il 28enne. Tra le ipotesi c’è la possibilità che sia stato il tragico epilogo di una lite.

Aperto un fascicolo per omicidio

La procura di Spoleto, sotto la direzione del procuratore capo Claudio Cicchella, ha aperto un fascicolo per omicidio, come riportato dall’Ansa. Il sospettato è stato condotto in caserma, dove è stato interrogato alla presenza del magistrato di turno. La salma è stata trasferita all’istituto di medicina legale di Perugia per l’esame autoptico.