Pesciolini d’argento: cosa li attira in casa e come allontanarli naturalmente

I pesciolini d'argento non sono pericolosi per noi, ma vanno comunque allontanati perché possono provocare danni agli oggetti. Vediamo come fare.

I pesciolini d’argento non sono pericolosi per la salute dell’uomo, ma possono comunque danneggiare i nostri oggetti personali. Scopriamo insieme, nei paragrafi che seguono, perché possono infestare le nostre case e come allontanarli con i rimedi naturali.

Pesciolini d’argento

I pesciolini d’argento sono tra gli ospiti indesiderati più comuni nelle nostre case in questo periodo dell’anno. Il loro nome deriva sia dal colore argentato del corpo, sia dal modo in cui si muovono, simile a quello dei pesci piccoli. Questi parassiti sono particolarmente attivi la notte ed è per questa ragione che è molto difficile individuarli di giorno. Amano i luoghi bui e poco ventilati e, infatti, li possiamo trovare in bagno, dietro i battiscopa, nei seminterrati e, persino, tra le pagine di un libro, dato che sono ghiotti di amidi e zuccheri.

Sebbene siano poco carini nell’aspetto, sono comunque innocui per l’uomo e, infatti, non mordono e non pungono. Tuttavia, nei soggetti predisposti possono causare delle reazioni allergiche e possono danneggiare i nostri oggetti personali data la loro golosità.

Come la maggior parte degli insetti, i pesciolini d’argento richiedono un grosso impegno per poter essere allontanati da casa, ma con qualche accorgimento in più, riuscirai a liberartene in men che non si dica.

Pesciolini d’argento: consigli

Come abbiamo già detto, i pesciolini d’argento amano i luoghi bui e poco arieggiati, pertanto, come prima cosa dovresti assicurarti di ventilare bene la tua casa, magari con l’aiuto di un deumidificatore. Poiché questi parassiti proliferano poi nel disordine e sono ghiotti di amido e zuccheri, il nostro consiglio è quello di pulire bene la tua casa, passando regolarmente l’aspirapolvere, così da eliminare ogni residuo di cibo, incluso quello di eventuali animali domestici, e di rimuovere ogni scatolone che puoi aver sparso di qua o di là per casa.

Infine, ispeziona regolarmente la tua casa. I pesciolini d’argento sono così piccoli che riescono ad infilarsi anche tra il più piccolo degli spazi. Per questo motivo, se vedi delle fessure o delle crepe intorno alle porte, alle finestre o alle prese d’aria, sigillale subito con del silicone.

Pesciolini d’argento: miglior rimedio naturale

Esistono molte soluzioni grazie alle quali allontanare i pesciolini d’argento dalla tua abitazione, ma non tutte funzionano bene o rispettano la tua salute. Oltretutto, molte di queste soluzioni risolvono il problema solo in apparenza e non riescono ad impedire del tutto l’accesso.

Ecopest è la prima soluzione naturale sulla quale fare affidamento per allontanare e tenere lontani i pesciolini d’argento da casa nostra. Si tratta di un dispositivo tecnologico che grazie all’emanazione di ultrasuoni di bassa frequenza disturba la quiete di questi insetti che, a questo punto, non possono fare altro se non andare via di loro iniziativa.

Adatto ad un uso sia interno che esterno, Ecopest agisce lungo un raggio d’azione di 250 mq. Quando la batteria è scarica, si può ricaricare con una comune presa USB, in dotazione nella confezione.

Per chi volesse saperne di più, è possibile cliccare qui o sulla seguente immagine

