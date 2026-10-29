“Il Piacere Consapevole degli Italiani” secondo Loacker: uno sguardo alle abitudini e alle piccole coccole quotidiane

Con la ricerca “Il Piacere Consapevole degli Italiani”, Loacker esplora il rapporto con la dolcezza quotidiana, tra emozioni, abitudini e attenzione alla qualità degli ingredienti e alle porzioni.

Il dolce occupa un posto preciso nelle abitudini degli italiani. A fotografare questa consuetudine è la ricerca “Il Piacere Consapevole degli Italiani”, promossa da Loacker: il 96% si concede un momento di dolcezza almeno una volta alla settimana, mentre il 44% lo fa praticamente ogni giorno. Dei 765 intervistati, uno soltanto ha dichiarato “mai”.

Non è, però, soltanto una questione di frequenza. Il 35% degli italiani sceglie “coccola” per descrivere un piccolo piacere quotidiano, seguito dal 20% che lo associa alla “gratificazione” e dal 17% che pensa a una “pausa”. Ben meno gradite sono le parole “colpa” (38%) e “rinuncia” (21%). Per il 30%, del resto, il piacere è un diritto che non richiede giustificazioni, mentre il 42% considera l’idea di un “piacere senza sensi di colpa” equilibrata e realistica.

Ma cosa succede dopo l’ultimo boccone? Lo studio di Loacker sul piacere consapevole evidenzia che il 41% degli intervistati prova piena soddisfazione e zero pensieri, mentre il 25% si ritrova ancora a pensare “avrei dovuto evitarlo”.

Il piacere di rallentare: caffè del mattino e divano della sera diventano un rituale

Che sia con il caffè del mattino o sul divano dopo cena, il dolce trova spazio in piccoli rituali ben riconoscibili: il primo momento è indicato dal 45% degli intervistati, il secondo dal 42%. È soprattutto in casa che queste abitudini prendono forma, con il 54% che gusta un dolce da solo e il 51% in compagnia. Non è soltanto una questione di orari: per il 77% la scelta è influenzata dall’umore, mentre il 32% vi ricorre per compensare una giornata negativa.

Calorie sì, ma è il sapore a fare la differenza: i risultati della ricerca Loacker

Gustare qualcosa di buono non significa necessariamente mettersi a contare le calorie. Per il 37% degli intervistati, infatti, sono il gusto e il momento a contare davvero, mentre solo il 3% guarda alle calorie come primo criterio. Tra gli elementi che orientano la scelta di un piccolo dolce, a distinguersi è il sapore autentico, considerato “molto importante” dal 48% del campione, davanti agli ingredienti naturali, all’origine e al prezzo.

Porzione, ingredienti, origine: le tre parole chiave della consapevolezza

Ma come si traduce la consapevolezza nelle scelte quotidiane? Per il 77% degli intervistati, il formato porzionato è fondamentale o utile per non esagerare, mentre il 67% sceglierebbe il proprio dolce preferito in versione “un boccone”. L’attenzione si rivolge anche alle etichette: il 33% controlla innanzitutto la lista degli ingredienti, prima dei valori nutrizionali, e l’83% preferisce ingredienti di origine italiana, sempre o a parità di qualità.

Anche la disponibilità di spesa racconta queste preferenze: l’87% è disposto a pagare più della media per un dolce speciale, mentre soltanto il 13% sceglie sempre il prodotto più conveniente. A rendere più difficile un consumo consapevole sono soprattutto il prezzo dei prodotti premium (31%) e la mancanza di informazioni chiare (25%).

A volte basta poco: un attimo per cambiare il tono della giornata

Una breve pausa può avere un significato speciale. Non a caso, “Un piccolo momento può cambiare una giornata” è la frase che otterrebbe più consensi sui social, con il 32% degli intervistati disposto a premiarla con un “mi piace”. Per gli italiani del 2026, il piacere consapevole assume così un significato preciso: scegliere meglio, dalla giusta porzione alla qualità degli ingredienti, per ritagliarsi un momento tutto per sé, senza sensi di colpa.

Nota metodologica: ricerca “Il Piacere Consapevole degli Italiani” promossa da Loacker, condotta online su un campione di adulti italiani (18+), tutti responsabili degli acquisti alimentari del nucleo familiare, bilanciato per genere e area geografica (Nord 42%, Centro 23%, Sud e Isole 36%).