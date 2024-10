Inizio dell'arrivo dei gruppi nei centri in Albania per la protezione internazionale: senza cerimonie ufficiali, ma con supporto e assistenza

Siamo programmati per cominciare nella settimana prossima, e concretamente, i primi gruppi arriveranno nei centri in Albania già nei prossimi giorni. Non ci saranno cerimonie ufficiali. Questo è quanto dichiarato dal ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, durante un evento organizzato da il Foglio. Le strutture sono simili a quelle presenti nel nostro paese, caratterizzate da un moderato livello di detenzione. Non ci sono recinzioni di sicurezza, ma è fornito supporto e assistenza. Chiunque può presentare una domanda per la protezione internazionale e ricevere risposta rapidamente