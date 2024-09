Piantedosi ha presentato Mic, un progetto approvato per il G7 Cultura.

Il ministro Alessandro Giuli ha presentato in dettaglio il programma del G7 Cultura in un incontro tenutosi al Viminale la sera precedente, includendo il ministro dell’Interno, Matteo Piantedosi, e il capo della polizia e direttore generale della sicurezza pubblica, Vittorio Pisani. La discussione tra i ministri della cultura del G7 si svolgerà al Palazzo Reale di Napoli sotto la presidenza italiana del gruppo, prevista per il 20 e 21 settembre 2024. Oltre alle sessioni di lavoro, il 19 settembre le delegazioni avranno l’opportunità di visitare il Museo Archeologico Nazionale di Napoli e il 20 settembre saranno in programma una visita al Parco di Pompei.