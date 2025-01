Pil: Ricci, 'Italia ferma, senza Pnrr saremmo in recessione'

Roma, 30 gen. (Adnkronos) - "L'Istat conferma che il Paese non cresce: Pil fermo allo 0,5% a fine 2024. Il Governo prevedeva l'1,2%: meno della metà, mentre assistiamo al boom di lavoratori in cassa integrazione. Una legge di Bilancio nata debole non stimola la crescita: senza ...

Roma, 30 gen. (Adnkronos) – "L'Istat conferma che il Paese non cresce: Pil fermo allo 0,5% a fine 2024. Il Governo prevedeva l'1,2%: meno della metà, mentre assistiamo al boom di lavoratori in cassa integrazione. Una legge di Bilancio nata debole non stimola la crescita: senza Pnrr saremmo già in recessione". Così Matteo Ricci del Pd, in un post sui social.