Pino Insegno è tornato a lavorare in Rai lo scorso anno dopo un periodo lontano dalle telecamere, e il suo rientro ha suscitato molte polemiche a causa della sua vicinanza a Giorgia Meloni. Il suo ritorno è stato celebrato con due programmi preserali su Rai2 e Rai1, mentre un progetto per una prima serata è stato momentaneamente rinviato. I due programmi di successo sono stati “Il Mercante in Fiera” e “Reazione A Catena”. Durante un’apparizione a TvTalk, Pino ha condiviso che “Il Mercante in Fiera” rappresenta per lui “l’unico errore in 42 anni di carriera”. Ha affrontato le critiche ricevute, sottolineando che i conflitti non riguardavano il programma ma la sua persona. “Quando tornavo a casa, mi sentivo triste,” ha ammesso, decidendo infine di disattivare i suoi social media a causa dei commenti aggressivi e offensivi. Tuttavia, sembra che con “Reazione A Catena” abbia trovato un equilibrio, superando costantemente “La Ruota Della Fortuna”, nella sua versione