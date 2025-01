Il sospettato è un uomo di 50 anni, ex detenuto.

Sarebbe un uomo di 50 anni il responsabile delle aggressioni con una siringa a Pisa. L’uomo, ex detenuto, ha scontato una pena per femminicidio.

Pisa, chi è l’uomo con la siringa che aggredisce le donne: ha già ucciso in passato

Negli ultimi giorni Pisa è stata scossa da alcuni inquietanti episodi. Il 18 e il 19 gennaio due studentesse sono infatti state aggredite da un uomo con una siringa. Le vittime sono state punte ai glutei, una si trovava in zona aeroporto, l’altra in zona stazione. A settembre del 2024 era avvenuta un’altra aggressione simile sul Lungarni. Grazie alle indagini della polizia, c’è ora un sospettato, un uomo di 50 anni con precedenti penali: era stato condannato a 16 anni di reclusione per femminicidio. Aveva infatti ucciso una conoscente della quale si era invaghito.

È allarme needle spiking

Gli ultimi episodi di needle spiking hanno scosso l’intera città di Pisa, in particolare nell’ambiente universitario. L’uomo accusato avrebbe utilizzato siringhe sterile, anche se ancora non ci sono certezze. Il nome dell’uomo è emerso grazie alle telecamere di videosorveglianza della città, la sua casa è già stata perquisita e avrebbe fornito importanti evidenze investigative. Ancora però non sono chiari i motivi di queste aggressioni.