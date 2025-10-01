Pnrr: Bonafè (Pd), 'trattato come compitino ragionieristico non opportunità per il paese'

Roma, 1 ott.-(Adnkronos) – "Il Pnrr è un’opportunità straordinaria, uno strumento irripetibile trattato da questo governo come un semplice compitino ragionieristico. All’ennesima riformulazione di questo piano non vediamo una visione sul futuro dell’Italia, un’Italia più competitiva, più coesa, più moderna". Così Simona Bonafè, vicepresidente vicaria del gruppo Pd alla Camera, intervenendo in aula sulla discussione generale a proposito delle comunicazioni del ministro Foti sul Pnrr.

"La riformulazione che c’è stata proposta è priva di cifre sull’impatto e va ad incidere su progetti fondamentali, importanti per la competitività e la coesione sociale. Se, inoltre, di questi 140 miliardi ottenuti ne sono stati spesi effettivamente 86 in 3 anni, è legittimo porsi delle domande: come intendete spendere i restanti miliardi e quelli che ancora devono arrivare? Come pensate di gestire nel prossimo anno alcuni progetti che sono molto indietro come infrastrutture, studentati, asili nido, misure per le imprese", conclude.