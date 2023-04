Pnrr: Calenda, 'se falliamo perdiamo ogni credibilità in Ue'

Roma, 5 apr. (Adnkronos) - "Che il Pnrr fosse la sfida più difficile, lo sapevamo. Però il punto che non mi convince è che se alcune cose non si riescono a fare, non è che si rinuncia, si riallocano le risorse. Magari spostando risorse sulle imprese. Io sono andato a...

Roma, 5 apr. (Adnkronos) – "Che il Pnrr fosse la sfida più difficile, lo sapevamo. Però il punto che non mi convince è che se alcune cose non si riescono a fare, non è che si rinuncia, si riallocano le risorse. Magari spostando risorse sulle imprese. Io sono andato a dirlo a tutti e abbiamo messo numeri e impatto potenziale, più opposizione propositiva di così… Se non riusciamo sul Pnrr perdiamo ogni credibilità in Europa". Così Carlo Calenda a Metropolis, il web talk del gruppo Gedi.