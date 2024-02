Pnrr: Meloni, ''warning' caduti nel vuoto, rinegoziarlo era doveroso'**

Roma, 7 feb. (Adnkronos) – I "tanti warning fatti sulla capacità di spesa dell'Italia sul Pnrr, sul più grande piano d'Europa che spettava al nostro paese, sono caduti nvuoto. Noi siamo stati accusati di voler far perdere risorse all'Italia, ma i fatti parlano chiaro e dicono altro. Anche sulla necessità che il Pnrr venisse rinegoziato, è stato descritto come qualcosa di pericolisissimo ma per noi era doveroso farlo". Così la presidente del Consiglio Giorgia Meloni, intervenendo a L'Aquila alla cerimonia di Firma dell’Accordo per lo sviluppo e la coesione tra il governo e la Regione Abruzzo.