Pnrr: P. De Luca, 'governo Meloni si gufa da solo'

Roma, 1 lug. (Adnkronos) - "Il governo Meloni sta semplicemente facendo il suo dovere, peraltro in ritardo. Il Pnrr, come sappiamo, non è stato votato da loro, e da quando sono a Palazzo Chigi lo hanno insabbiato e rallentato sistematicamente. Questa nuova rata, tanto celebrata, arriva s...

Roma, 1 lug. (Adnkronos) – "Il governo Meloni sta semplicemente facendo il suo dovere, peraltro in ritardo. Il Pnrr, come sappiamo, non è stato votato da loro, e da quando sono a Palazzo Chigi lo hanno insabbiato e rallentato sistematicamente. Questa nuova rata, tanto celebrata, arriva solo dopo un'ennesima corposa revisione del Piano e con sei mesi di ritardo.

Nel frattempo, la spesa reale è ferma a poco più del 30% delle risorse totali. Davvero c’è poco da esultare". Così Piero De Luca del Pd.

"La premier Meloni così come i suoi colleghi di governo e maggioranza hanno poco da vantarsi, visto che hanno finora cancellato o spostato in avanti tantissimi progetti e rinviato numerosi investimenti fondamentali. Sarebbe più utile che lavorassero con serietà per completare il Piano invece di attaccare chi, come noi, il Pnrr lo ha costruito e ora chiede solo che venga attuato e completato nei tempi e nel rispetto degli impegni assunti. Il governo con il suo atteggiamento si gufa da solo".