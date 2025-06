Pnrr: P.De Luca, 'governo sostenga proroga in Ue, no a utilizzo per spese militari'

Pnrr: P.De Luca, 'governo sostenga proroga in Ue, no a utilizzo per spes...

Pnrr: P.De Luca, 'governo sostenga proroga in Ue, no a utilizzo per spes...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) - “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato e rappresenta una leva fondamentale per il rilancio economico e sociale del Paese. Per questo, come richiesto dal gruppo Pd al Parlamento europeo, ritengo utile lavorare in Ue, se possibile, per una modifi...

Roma, 18 giu. (Adnkronos) – “Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza ha rappresentato e rappresenta una leva fondamentale per il rilancio economico e sociale del Paese. Per questo, come richiesto dal gruppo Pd al Parlamento europeo, ritengo utile lavorare in Ue, se possibile, per una modifica normativa che consenta una proroga di 18 mesi rispetto all'utilizzo dei fondi restanti del Next Generation Eu non ancora spesi”.

Lo dichiara Piero De Luca, capogruppo del Partito Democratico nella commissione affari europei della Camera.

“Il Governo italiano – prosegue – cosa intende fare? Intende sostenere in Consiglio questa istanza, considerato anche i gravi ritardi nell'attuazione del Piano in Italia di cui è responsabile, e che rischiano di mettere in discussione milioni di euro destinati a opere pubbliche nei nostri territori? È una richiesta del resto che arriva da sindaci, amministratori locali e cittadini, che non possono essere penalizzati per colpe non loro".

"Con la stessa chiarezza – aggiunge De Luca – diciamo no all’ipotesi di destinare le risorse del Pnrr e del Next Generation EU alla spesa militare. Chiediamo al Governo Meloni e alla sua maggioranza – conclude – di fare ogni sforzo per rispettare il cronoprogramma stabilito, ma di attivarsi comunque con urgenza in sede europea per evitare di perdere questa occasione storica per colpa della sua inerzia ed incapacità.”