Pnrr: Pd, 'situazione allarmante, Foti si dia una sveglia'

Roma, 29 lug. (Adnkronos) – “Il nuovo report della Fondazione Gimbe fotografa una realtà allarmante: la Missione Salute del Pnrr è ferma, l’82% delle risorse non è stato ancora speso e 5 obiettivi su 14 sono in ritardo. Un quadro impietoso che conferma l’ennesimo fallimento nella gestione del Piano, dove al rispetto formale delle scadenze evidentemente non corrisponde alcun reale avanzamento degli investimenti".

Così il capogruppo del Partito Democratico nella Commissione Affari europei della Camera, Piero De Luca.

"Purtroppo non si tratta di una sorpresa, ma dell’eredità diretta di una gestione fallimentare prima con Fitto e oggi aggravata da un approccio ancora più inefficace da parte di Foti. A pagarne il prezzo sono i cittadini, soprattutto nelle Regioni più fragili, dove crescono disuguaglianze e ritardi. Il tempo è quasi scaduto, e chi ha responsabilità politiche non può più continuare a nascondersi dietro formalismi o silenzi istituzionali”.