Pnrr: Procaccini, 'erogazione settima rata conferma credibilità Italia'

Roma, 24 giu. (Adnkronos) – “La conferma della erogazione della settima rata del Pnrr da parte della Commissione Europea, pari a 18,3 miliardi di euro, rappresenta una conferma tangibile della credibilità dell’Italia in Europa e della bontà dell’impostazione adottata dal Governo Meloni e del lavoro del ministro Foti. Con 140 miliardi di euro già ricevuti, l’Italia si attesta saldamente in testa in Europa per capacità di pianificazione, attuazione e rispetto degli obiettivi".

Così l'europarlamentare di Fratelli d’Italia- ECR, Nicola Procaccini, co-presidente del gruppo dei Conservatori al Parlamento europeo.

"È la dimostrazione che si può coniugare rigore ed efficacia nella gestione delle risorse europee, superando vecchie logiche assistenziali per puntare su sviluppo, innovazione e occupazione, con una visione strategica che accompagna ogni investimento. La revisione tecnica recentemente approvata in sede Ecofin rafforza ulteriormente questo percorso, adattando il Piano alle esigenze reali dei territori e integrandolo con politiche di coesione sempre più incisive”.