Un grave episodio di violenza ha scosso il Salernitano, dove il sindaco Carmine Siano è stato aggredito in strada. L’attacco al primo cittadino di Castiglione del Genovesi riporta al centro il tema della sicurezza degli esponenti delle istituzioni e lascia aperti interrogativi sulle motivazioni di un gesto ancora da chiarire.

Carmine Siano aggredito sotto casa a bastonate: indagini in corso e reazioni istituzionali

L’episodio

ha lasciato sotto choc la comunità del piccolo centro salernitano e ha acceso immediatamente l’attenzione delle forze dell’ordine. I carabinieri della compagnia di Salerno stanno lavorando per chiarire movente e responsabilità, escludendo finora l’ipotesi di una rapina finita male. Restano aperte tutte le altre piste investigative, mentre emergono le testimonianze dei familiari e degli amministratori locali.

Il vicesindaco Luigi Giannattasio ha sottolineato la gravità simbolica dell’accaduto dichiarando: “Non sappiamo il motivo per il quale è successa questa aggressione. Colpendo il sindaco hanno colpito l’istituzione, hanno colpito lo Stato e la comunità tutta”.

Solidarietà è arrivata anche dalle istituzioni regionali: il presidente della Campania, Roberto Fico, ha espresso pubblicamente vicinanza affermando “desidero esprimere la mia più sincera solidarietà e vicinanza al sindaco di Castiglione del Genovesi, Carmine Siano, vittima di una grave aggressione in queste ore”.

Politica sotto choc, Carmine Siano aggredito sotto casa a bastonate: “Gli hanno amputato un dito”

Sull’asfalto di via provinciale Madonnelle, a Castiglione del Genovesi, restano i segni evidenti di una violenza che ha scosso l’intero territorio. Nella serata di Santo Stefano, intorno alle 20.45, il sindaco Carmine Siano è stato atteso nei pressi della propria abitazione da un individuo con il volto coperto che lo ha colpito ripetutamente, utilizzando un bastone o una spranga.

L’aggressione si è consumata in pochi istanti ma con conseguenze gravissime: il primo cittadino è stato soccorso dal 118 e trasferito d’urgenza all’ospedale San Giovanni di Dio e Ruggi d’Aragona di Salerno, dove è stato sottoposto a intervento chirurgico e ricoverato in Ortopedia in codice rosso. I medici hanno riscontrato fratture multiple agli arti superiori e inferiori, lesioni diffuse e una ferita alla tempia, oltre a un dito amputato, con un quadro clinico serio ma senza pericolo di vita. L’autore del pestaggio si è dileguato e la sua identità resta al momento sconosciuta.