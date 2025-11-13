La metropolitana di Roma è da tempo teatro di borseggi e aggressioni mirate, con gruppi organizzati che sfruttano affollamento e momenti di distrazione per agire. Documentare questi episodi, come fa lo youtuber Simone Ruzzi, detto “Cicalone”, espone a rischi concreti e mette in luce le criticità della sicurezza nella Capitale. Nelle scorse ore, l’uomo è stato aggredito riportando gravi ferite.

Aggressione a Cicalone nella metro di Roma: la testimonianza e il contesto della microcriminalità

Simone Ruzzi, noto online come “Cicalone“, ex pugile e youtuber romano, è stato vittima di un violento assalto ieri sera alla fermata Ottaviano della linea A della metropolitana di Roma.

Accompagnato dalla videomaker Evelina, Cicalone ha descritto l’aggressione come mirata: “Erano sei o sette volti noti, rom o dell’Est Europa, brutti ceffi e molto aggressivi, che poco prima avevano minacciato anche le guardie giurate”, ha raccontato la ragazza all’Adnkronos.

La violenza si sarebbe consumata rapidamente, con pugni alla nuca, calci e insulti, mentre l’ex pugile, fedele al suo principio di non usare spray al peperoncino in spazi chiusi, ha cercato di resistere.

Questo episodio si inserisce in un contesto già segnato da precedenti aggressioni a Ruzzi, sia a Roma sia a Napoli, dove lo youtuber aveva documentato altri attacchi durante le riprese.

“Infami veri, da dietro in 10”: Cicalone aggredito sulla metro di Roma

L’attacco, secondo quanto denunciato dallo stesso Ruzzi sui social con la didascalia “Infami veri da dietro in 10”, ha coinvolto un gruppo di circa dieci persone che lo hanno colpito alle spalle mentre stava effettuando riprese per il suo programma YouTube Scuola di Botte, dedicato a documentare i borseggiatori e la microcriminalità nella Capitale.

Nelle immagini condivise, lo youtuber appare sdraiato sull’ambulanza con lividi ed escoriazioni su sopracciglio, zigomo e bocca.

Come ha sottolineato l’assessore Alessandro Onorato, “è surreale che personaggi noti e dediti al borseggio… siano liberi di delinquere e rimangano ad agire indisturbati”.

Anche il personale della vigilanza della stazione avrebbe subito aggressioni da parte del gruppo, che poi si sarebbe dileguato in direzione di viale Giulio Cesare. Sul posto sono intervenuti polizia e carabinieri, che hanno avviato le indagini raccogliendo testimonianze e immagini di videosorveglianza.