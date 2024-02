Una tremenda tragedia ha sconvolto la vita di una famiglia di Dumfries, in Scozia. La 41enne Melissa Delaney è morta in un terribile incidente stradale che ha visto coinvolte tre automobili: il marito poliziotto ha scoperto l’accaduto mentre si stava recando sul posto per lavoro.

Poliziotto sul luogo dell’incidente, la moglie tra i morti: il sinistro

Era la mattina del 12 febbraio scorso quando sulla A75 nel Dumfriesshire, la Nissan della 41enne Melissa Delaney si scontra violentemente con una Renault Clio e un furgone Peugeot Boxer. La Delaney e l’autista del mezzo pesante non ce l’hanno fatta: sono morti nel terribile incidente. Sul posto si sono recati i soccorritori che non hanno potuto fare altro se non dichiarare il decesso dei due, dando le generalità agli agenti di polizia che stavano arrivando.

Poliziotto sul luogo dell’incidente, la moglie tra i morti: la rivelazione

Tra i poliziotti che si stavano recando sul posto, però, c’era anche il marito di Melissa. L’uomo ha scoperto in questo modo che sua moglie era morta: da una telefonata arrivata da uno sconosciuto proprio mentre lui stesso stava arrivando sul luogo incriminato per lavoro. “Non mi restano altro che ricordi felici di lei e non dimenticherò mai quel sorriso infinito sul suo viso” – scrive sui social una vicina di casa di Melissa per ricordare la sua cara amica scomparsa.