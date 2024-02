Dramma ad Austin, una delle più importanti città del Texas, dove un’automobile si è schiantata nella notte contro un pronto soccorso. Il veicolo è entrato per intero nell’edificio, causando il ferimento di almeno 10 persone e la morte di un uomo. Tra i feriti ci sarebbero anche due bambini, uno dei quali avrebbe riportato delle lesioni molto profonde.

Texas, auto contro pronto soccorso: l’incidente

L’esatta dinamica dell’incidente non è ancora stata del tutto chiarita dalle autorità statunitensi, ma dalle prime informazioni che sono state raccolte sembra che non si sia trattato di un gesto intenzionale, bensì di un incidente fortuito. Il conducente del mezzo avrebbe perso il controllo dell’auto che si è schiantata poi contro il pronto soccorso di Austin. I poliziotti texani, seppur per il momento convinti di questa ipotesi, non si sentono ancora di poter escludere a priori alcuna pista, tra cui anche quella del possibile gesto intenzionale.

Texas, auto contro pronto soccorso: le conseguenze

Nulla da fare per un uomo, colpito mortalmente dall’automobile. Non è stato possibile salvarlo per i medici già presenti sul posto. Tra i 10 feriti ci sono due bambini, uno dei quali, il più grave, è dovuto essere trasportato in un altro ospedale per ricevere tutte le cure del caso: è in pericolo di vita.