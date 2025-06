Polonia: Fidanza, 'area conservatrice si riafferma, campi larghi falliscono'

Roma, 3 giu. (Adnkronos) - "Guardassi alla vittoria di Nawrocki come fanno di solito a sinistra dovremmo considerarla un successo di Meloni. O, volendo, come la dimostrazione che i campi larghissimi non sono in grado di governare". Lo dice Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI a Bruxelles,...

Roma, 3 giu. (Adnkronos) – "Guardassi alla vittoria di Nawrocki come fanno di solito a sinistra dovremmo considerarla un successo di Meloni. O, volendo, come la dimostrazione che i campi larghissimi non sono in grado di governare". Lo dice Carlo Fidanza, capodelegazione di FdI a Bruxelles, a La Stampa.

"Vorrei ricordare che, dopo le elezioni in Romania, la sinistra aveva frettolosamente cantato vittoria sostenendo che Giorgia Meloni fosse uscita sconfitta per la battuta d'arresto di George Simion.

Oggi, seguendo quella logica, dovrebbero ammettere che ha vinto. Ma la verità è che ogni Paese ha dinamiche proprie: cercare riflessi italiani in contesti stranieri è un esercizio fazioso e inutile".

"Quello che conta -aggiunge- è che l'area conservatrice si riafferma anche in Polonia, ed è per noi dei Conservatori europei un grande motivo di soddisfazione. Italia e Polonia sono i due pilastri fondanti del nostro gruppo: il segnale che arriva è forte". Quanto alle accuse di filoputinismo, Fidanza osserva: "È una lettura errata. Nawrocki ha costruito la sua carriera civile nel segno dell'anticomunismo e dell'opposizione al dominio sovietico. Ha una idiosincrasia profonda verso la Russia ed è in linea con la tradizionale posizione filo-ucraina della Polonia".