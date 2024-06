Ponte Lambro, 18enne si tuffa nel fiume ma non riemerge: morto in ospedale

Il giovane verso le 15:30 di oggi, martedì 18 giugno, si era tuffato in acqua in località Fucina a Ponte Lambo: il corpo non era riemerso, soccorso dai Vigili del Fuoco è morto dopo essere arrivato in ospedale.

La morte del giovane dopo l’incidente mortale

Resta ancora da chiarire la dinamica dei fatti: dalle prime informazioni parrebbe che il giovane, che era in compagnia di alcuni amici, sia entrato in acqua, senza però riemergere.

I sommozzatori dei vigili del fuoco lo avevano individuato dopo circa un’ora, e portato a riva, dove è stato affidato alle cure del 118. Tuttavia, le sue condizioni erano apparse fin da subito drammatiche, in arresto cardiocircolatorio: i medici hanno tentato a lungo di rianimarlo, trasportandolo d’urgenza con elisoccorso all’ospedale Sant’Anna, ma poco dopo è stata dichiarata la morte.

Le indagini dopo l’incidente

I vigili del fuoco sono arrivati con la squadra di Erba poi sono stati attivati i nuclei specializzati nel soccorso acquatico con il SAF e i sommozzatori da Como e da Milano. Fondamentale per il recupero del corpo, l’intervento dell’elicottero Drago arrivato da Malpensa.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i carabinieri: stanno cercando di ricostruire le circostanze in cui è avvenuta la tragedia, attraverso le testimonianze dei presenti sul posto.