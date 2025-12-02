Ponte Messina: Fratoianni, 'governo Meloni insiste su opera inutile'

Roma, 2 dic. (Adnkronos) - "Il governo Meloni rifarà la delibera Cipess, ma è un tentativo disperato: ancora una volta quando il governo sbatte contro la legge, quella che dovrebbe uniformare il comportamenti di tutti i cittadini di questo Paese, pensa di cambiare le leggi a suo p...

Roma, 2 dic. (Adnkronos) – "Il governo Meloni rifarà la delibera Cipess, ma è un tentativo disperato: ancora una volta quando il governo sbatte contro la legge, quella che dovrebbe uniformare il comportamenti di tutti i cittadini di questo Paese, pensa di cambiare le leggi a suo piacimento, di cambiare le norme, di riformare in senso punitivo la Corte dei Conti".

Lo afferma Nicola Fratoianni di Avs parlando con i cronisti davanti a Montecitorio.

"E pensare che – conclude il leader di SI – dovrebbero semplicemente prendere atto che il Ponte sullo Stretto si tratta di un'opera inutile. E cambiare strada, magari utilizzando quelle risorse, che sono tantissime, per rispondere ai problemi di questo Paese, in particolare a quelli delle popolazioni del Mezzogiorno".