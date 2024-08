La notte tra il 4 e il 5 agosto, Pontecorvo, in provincia di Frosinone, è stata scossa da un grave episodio di violenza, finita purtroppo in tragedia. Intorno alle 2:00, in via San Giovanni Battista all’incrocio con via Don Luigi Sturzo, due giovani sono stati protagonisti di una furibonda lite. Le urla e il trambusto hanno svegliato i residenti, che hanno immediatamente allertato il 112. Una volta giunti sul posto i carabinieri hanno trovato solo uno dei due ragazzi, un 24enne marocchino, ucciso a coltellate e disteso in una pozza di sangue. Il suo aggressore era riuscito a fuggire e al momento è ancora ricercato.

Pontecorvo, 24enne ucciso: l’arrivo dei soccorsi

Quando l’ambulanza è arrivata sul posto, le condizioni del giovane erano già critiche: nonostante il trasporto d’urgenza in ospedale, è deceduto poco dopo a causa delle ferite da arma da taglio al collo e al torace.

Chi è la vittima

La vittima risulta essere un 24enne di nazionalità marocchina, il quale è stato identificato in un secondo momento. Ora i carabinieri stanno cercando l’assassino, la cui identità è emersa grazie alle immagini delle telecamere a circuito chiuso della zona.

Come è morto il giovane marocchino?

La vittima sarebbe deceduta a causa di un fendente all’addome, rivelatosi fatale. Al momento gli inquienti sono sulle tracce dell’aggressore che è riuscito a far perdere le proprie tracce; al contempo stanno venendo ascoltati diversi testimoni.