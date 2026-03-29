Possibile cambiamento nella giuria di Ballando con le stelle: il ruolo di Selvaggia Lucarelli in bilico

Negli ambienti televisivi si sta diffondendo un gossip che riguarda la composizione della giuria di Ballando con le stelle. Al centro delle chiacchiere c’è Selvaggia lucarelli, volto noto del programma, che negli ultimi tempi ha accettato un ruolo come opinionista al grande fratello Vip prodotto da Mediaset. Questa sovrapposizione professionale ha riacceso i dibattiti su quale sarà il suo futuro dietro al bancone della trasmissione condotta da Milly Carlucci, visto che il passaggio a un altro network sembra aver aperto scenari inediti per la prossima edizione dello show di Rai1.

Va però chiarito che, secondo le informazioni circolate, l’impegno preso da Lucarelli con Mediaset sarebbe un contratto a progetto, cioè un accordo che non comporta esclusività. Questa caratteristica del contratto lascia tecnicamente la porta aperta a un possibile ritorno nel panel di giudici di Ballando con le stelle, anche se al momento non esisterebbe ancora un rinnovo firmato. La giornalista stessa avrebbe spiegato in passato che il rinnovo per lo show arriva solo a ridosso dell’avvio della nuova stagione, rendendo quindi la situazione fluida e aperta a sviluppi.

Le voci sul post-Lucarelli e il nome che circola

Nel caso in cui Selvaggia Lucarelli decidesse di non proseguire con Ballando con le stelle, tra i papabili per prenderne il posto sarebbe emerso il nome di Barbara d’Urso. L’ipotesi è stata rilanciata dagli addetti ai lavori e dai giornalisti di gossip, che sottolineano come D’Urso abbia già esperienza diretta con il format, avendovi partecipato come concorrente, e conosca quindi dinamiche e pubblico. La figura dell’ex regina del pomeriggio televisivo piacerebbe ad alcuni per la capacità di catalizzare l’attenzione mediatica, ma la scelta finale spetterà alla produzione e alla conduttrice del programma.

Motivazioni dietro la possibile scelta

Più che una questione di talento, la scelta di una nuova giurata passerebbe per valutazioni strategiche: il team di Ballando con le stelle storicamente privilegia la continuità, seguendo il principio squadra che vince non si cambia, ma un addio di Lucarelli potrebbe spingere a valutare profili capaci di portare visibilità. Barbara d’Urso incarna un tipo di presenza che genera discussione e attenzione, e questo potrebbe essere visto come un vantaggio in termini di ascolti, pur non mancando i timori legati a possibili attriti o dinamiche televisive che alterino l’identità del programma.

La posizione di Milly Carlucci e le implicazioni professionali

Da parte sua, Milly Carlucci sembra aver mantenuto un tono misurato rispetto alla possibile assenza di Selvaggia Lucarelli. In dichiarazioni pubbliche la conduttrice ha ricordato che i rapporti professionali non sono eterni e che l’affetto e la stima possono convivere con scelte diverse da parte dei collaboratori. Questo atteggiamento apre a una soluzione pragmatica: sebbene la produzione preferisca la stabilità del cast, non è escluso che si possano esplorare alternative compatibili con l’identità dello show e con le esigenze aziendali della Rai.

Contrasti tra reti e possibili conseguenze

Nell’ecosistema televisivo italiano spesso le scelte di un volto noto diventano terreno di scontro tra reti, ma è importante ricordare che esistono formule contrattuali come il contratto a progetto che consentono una certa mobilità. Nel caso di Lucarelli, l’ingaggio con Mediaset non pare escludere automaticamente collaborazioni con Rai; tuttavia, la percezione pubblica e le pressioni degli schieramenti mediatici potrebbero influenzare le decisioni. Se dovessero emergere condizioni difficili o patti non coerenti con l’immagine della trasmissione, la produzione potrebbe optare per un profilo alternativo come quello proposto dai gossip.

Conclusione: tempi e incognite

In definitiva, la questione resta avvolta dalle incognite tipiche del mercato televisivo: la presenza di Selvaggia Lucarelli a Ballando con le stelle non è ancora né confermata né ufficialmente smentita, e il nome di Barbara d’Urso rimane una delle ipotesi sul tavolo. Chi segue il programma e la cronaca dello spettacolo dovrà attendere comunicazioni ufficiali dalla produzione o dalla stessa conduttrice per avere certezze. Nel frattempo, le dinamiche contrattuali e la strategia di palinsesto continueranno a guidare le scelte per la prossima edizione.