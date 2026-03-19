Possibile dispiegamento di Marines su Kharg e lungo lo Stretto di Hormuz

Washington sta esaminando missioni anfibie e operazioni di sicurezza per garantire il transito petrolifero e proteggere scorte sensibili come l'uranio arricchito

Negli ambienti di governo statunitense sono in corso discussioni su possibili interventi a terra in Medio Oriente, con opzioni che vanno dall’impiego di unità anfibie fino alla protezione di materiali nucleari sensibili. Fonti internazionali riferiscono che il piano include sia un possibile sbarco sull’isola di Kharg sia il posizionamento di truppe lungo le coste iraniane per presidiare il passaggio dello Stretto di Hormuz. L’obiettivo dichiarato sarebbe tutelare il transito marittimo e mettere in sicurezza risorse strategiche.

Tra le alternative al vaglio dell’amministrazione figurano anche azioni mirate per assicurare scorte di uranio arricchito, materiale la cui gestione è vista come cruciale per prevenire una proliferazione pericolosa. Le opzioni operative sono discusse in termini di scala e rischi: si parla di forze speciali, unità anfibie e di contingenze più ampie, senza però escludere lo sviluppo di un piano a più livelli che combini mezzi navali, aerei e terrestri.

La componente militare: assetti e capacità

Tra le forze citate nelle ricostruzioni compare la 31st Marine Expeditionary Unit e gruppi navali come la USS Tripoli, accompagnati da navi anfibie e velivoli di quinta generazione. Questi asset sono pensati per operazioni di tipo anfibio, ovvero per assicurare l’arrivo e la proiezione di truppe dal mare verso obiettivi costieri. La presenza di mezzi come gli F-35B e gli MV-22 aumenta la flessibilità operativa, permettendo azioni rapide e supporto aereo ravvicinato.

Numero di uomini e scala dell’intervento

I numeri riportati dalle testate parlano di contingenti iniziali di alcune migliaia di soldati, con unità specifiche dell’ordine di poche migliaia per missioni mirate. Per esempio, è stato citato un dispositivo di circa 2.200 Marines destinato a operazioni anfibie; al contempo si discute di formazioni più ampie nel caso fosse necessario un controllo prolungato delle infrastrutture. La differenza tra una task force limitata e una brigata o forza maggiore influisce direttamente sulla logistica e sul profilo politico dell’azione.

Obiettivi strategici: petrolio, rotte e materiale nucleare

Il contesto strategico ruota attorno al controllo delle vie del petrolio e alla sicurezza di scorte sensibili. L’isola di Kharg è spesso citata perché dal suo terminal transita una quota significativa dell’export petrolifero iraniano; controllarne l’accesso avrebbe impatti diretti sui flussi energetici globali. Parallelamente, la protezione del passaggio dello Stretto di Hormuz è vista come prioritaria per garantire la libertà di navigazione e prevenire blocchi che alterino i mercati.

La questione dell’uranio arricchito

Un ulteriore capitolo riguarda la possibilità di mettere in sicurezza quantità di uranio arricchito detenute dall’Iran, materiale che può essere trasformato in uranio a grado militare in tempi relativamente brevi se lasciato incontrollato. Tra le ipotesi valutate ci sono operazioni dedicate alle scorte nucleari o accordi internazionali per il trasferimento in mani terze; tuttavia, alcune proposte esterne sono state rifiutate o considerate insufficienti dalle autorità statunitensi, che insistono su garanzie concrete di sicurezza.

Rischi politici e implicazioni regionali

Un intervento di terra, anche se limitato e mirato, comporterebbe ricadute politiche e militari rilevanti. Oltre alle reazioni delle forze iraniane e dei loro alleati regionali, è necessario considerare l’effetto sui prezzi dell’energia, sulle rotte commerciali e sul fragile equilibrio diplomatico. La valutazione include scenari di escalation e piani di de-escalation, con l’idea di mantenere opzioni flessibili e misure di contenimento.

Alternative diplomatiche e cooperazione internazionale

Accanto alle opzioni militari rimangono aperti canali diplomatici e proposte di cooperazione multilaterale per la gestione delle risorse nucleari e la riapertura delle rotte marittime. La scelta tra una soluzione negoziata e l’impiego di forze sul terreno passa per la verifica delle garanzie di sicurezza e per la disponibilità dei partner internazionali a partecipare a operazioni complementari o a fornire supporto logistico e politico.

In definitiva, le autorità statunitensi continuano a pesare rischi e benefici di opzioni che vanno dal pattugliamento marittimo alla temporanea occupazione di punti strategici come Kharg, fino alla protezione di scorte di uranio arricchito. La decisione finale sarà influenzata dalla valutazione delle minacce sul terreno, dalla volontà politica e dalla possibilità di coordinarla con alleati e attori internazionali, mantenendo sempre aperta la strada a soluzioni meno invasive se praticabili.