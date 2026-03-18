Crisi in Medio Oriente: minacce nello Stretto, rincaro del petrolio e gli sviluppi politici

La regione mediorientale è attraversata da un’escalation che combina atti militari, mosse diplomatiche e ripercussioni economiche: il quadro aggiornato include la prima apparizione pubblica del nuovo leader iraniano e gli effetti immediati sui mercati energetici. Il 13 marzo 2026 la nuova Guida Suprema, Mojtaba Khamenei, ha lanciato un messaggio alla nazione in cui ha annunciato che lo Stretto di Hormuz rimane «chiuso» e ha invitato i Paesi regionali a rimuovere le basi americane, alimentando un clima di tensione che ha fatto impennare il prezzo del petrolio oltre i 100 dollari al barile.

Parallelamente, fonti dell’intelligence USA hanno riferito che l’Iran ha iniziato a posare mine nello Stretto di Hormuz; operazioni che, secondo gli analisti, non sono fulminee ma potrebbero rendere ardua la libera navigazione finché non saranno completate le attività di bonifica. In questo contesto emergono anche notizie di attacchi contro basi e navi, intercettazioni di missili e droni e l’aumento delle misure di autodifesa adottate da diversi Paesi dell’area.

La dinamica militare e le risposte regionali

Le operazioni militari hanno assunto più fronti: Israele ha intensificato gli attacchi contro infrastrutture iraniane e contro Hezbollah nel Libano meridionale, mentre gli Usa hanno condotto strike mirati. Il governo israeliano sostiene che l’obiettivo ultimo sia creare condizioni per la caduta del regime e spingere la popolazione iraniana alla protesta. Nel frattempo, gruppi proxy hanno lanciato razzi e droni contro obiettivi regionali; fra gli episodi più gravi figurano attacchi che hanno ferito soldati francesi a Erbil e ondate di bombardamenti su Beirut e altre aree del Libano.

Lo Stretto di Hormuz come punto critico

Il dispiegamento di mine nello Stretto ha reso evidente la fragilità delle rotte energetiche: l’Agenzia internazionale per l’energia stima una perdita di circa 10 milioni di barili al giorno dal Golfo, influenzando direttamente il prezzo del Brent. Stati come gli Stati Uniti hanno parlato della possibilità di scortare navi con forze navali internazionali non appena la situazione lo permetterà, mentre altri attori indicano che alcune petroliere continuano a transitare, seppure con rischi crescenti.

Escalation e attacchi indiretti

Oltre alle minacce nello Stretto, la guerra presenta una dimensione proxy: Hezbollah ha lanciato centinaia di razzi, e sono state segnalate intercettazioni di missili e droni partiti dall’Iran e intercettati in Paesi vicini come il Qatar. Tali operazioni complicano la distinzione tra attacchi diretti e azioni condotte attraverso forze affiliate, aumentando la probabilità di errori e di spillover del conflitto.

Ripercussioni economiche ed energetiche

L’effetto immediato sui mercati è stato un rialzo dei prezzi e una riorganizzazione delle rotte commerciali: il Brent è salito oltre i 100 dollari al barile e vari governi hanno sbloccato scorte strategiche, come l’Italia che ha liberato quasi 10 milioni di barili dalle riserve. Secondo analisi del Financial Times, la Russia potrebbe incassare fino a centinaia di milioni di dollari in più al giorno grazie alla maggiore domanda di greggio alternativo, mentre gli esportatori di GNL statunitensi potrebbero beneficiare di ricavi aggiuntivi stimati nell’ordine delle centinaia di milioni a settimana.

Mercati del gas e strategie di difesa degli impianti

Il timore di attacchi agli impianti energetici ha spinto grandi operatori come Saudi Aramco a cercare sistemi di difesa, inclusi droni intercettori di provenienza ucraina. Nel frattempo, compagnie aeree hanno già aumentato i prezzi dei voli intercontinentali e i flussi commerciali si sono riorientati verso rotte più sicure, con impatti economici significativi per i Paesi importatori e per i consumatori finali.

Incidenti controversi e controversie politiche

Uno degli aspetti più delicati riguarda le indagini su attacchi che hanno provocato vittime civili. Un’inchiesta militare americana ha raggiunto, secondo fonti, una conclusione preliminare sul massacro della scuola di Minab: il missile che ha colpito la struttura il 28 febbraio potrebbe essere stato un Tomahawk lanciato dagli Stati Uniti, incidente attribuito a un errore umano o a un uso di sistemi con supporto di intelligenza artificiale per l’identificazione dei target. Se confermata, questa ricostruzione avrebbe forti implicazioni legali e politiche, indebolendo versioni ufficiali e scatenando proteste diplomatiche.

La ricaduta politica è già tangibile: dichiarazioni pubbliche dei leader, contestazioni internazionali e richieste di trasparenza nelle indagini stanno modellando il dibattito. L’ambasciatore iraniano alle Nazioni Unite ha ribadito che l’Iran si considera sotto attacco e che difenderà i propri interessi finché gli avversari non porranno fine alle ostilità; figure come Ali Larijani hanno invece chiarito che la guerra proseguirà finché gli Usa non si pentiranno delle loro scelte di intervento.

Prospettive e possibili sviluppi

La situazione resta fluida e la linea di demarcazione tra azione militare e conseguenze economiche è sottile: la chiusura effettiva o parziale dello Stretto di Hormuz penalizza le forniture globali, mentre errori operativi aumentano la pressione per responsabilità e controllo. Monitorare le indagini, la disponibilità di vie alternative per le forniture energetiche e le mosse diplomatiche sarà cruciale per capire se la regione potrà tornare a un equilibrio o se il conflitto continuerà ad ampliarsi.