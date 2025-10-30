Poste-Cdp: Mattarella, 'esempio di risposta a sfide e attese Paese, Repubblica riconoscente'

Roma, 30 ott. (Adnkronos) – "Il principio di garanzia per il denaro dei risparmiatori vale ancora oggi per il risparmio postale, attuando quanto la Repubblica ha previsto nella sua Costituzione all'articolo 47, con l'incoraggiamento alla tutela di ogni forma di risparmio. Cassa depositi e Poste si caratterizzano in questo davvero come agenti della Costituzione, esempio di capacità di allineamento alle sfide della società contemporanea e alle attese del Paese.

Il loro partenariato, tra Cdp e Poste italiane, ha dinanzi a sè la continuazione di un percorso che contribuisca all'ammodernamento e alla connessione internazionale dell'Italia. La Repubblica vi è riconoscente per l'impegno che dispiegate". Lo ha affermato il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, intervenendo alla cerimonia per i 150 anni del risparmio postale non gestito.