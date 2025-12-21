Il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivelato che Washington ha proposto un vertice a tre tra Usa, Ucraina e Russia a Miami, al fine di cercare un accordo per mettere fine alla guerra. Zelensky ha anche annunciato che potrebbero anche essere presenti gli europei.

Zelensky: “Washington ha proposto un vertice a tre tra Usa, Russia e Ucraina”

Si continua a lavorare per cercare di mettere finalmente fine alla guerra in Ucraina. Il presidente ucraino, Volodymyr Zelensky, ha annunciato che Washington ha proposto un incontro a tre, tra Usa, Russia e Ucraina, a Miami, in Florida: “a quanto ho capito, hanno proposto questo formato: Ucraina, America, Russia.” Il leader di Kiev ha parlate anche della notizia circolata nelle ultime ore circa le nuove elezioni in Ucraina: “non spetta a Putin decidere quando e in quale formato si terranno le elezioni in Ucraina, perché si tratta esclusivamente di elezioni ucraine, del popolo ucraino, dei cittadini ucraini.”

Vertice Usa-Ucraina-Russia, l’annuncio di Volodymyr Zelensky: “Potrebbe esserci anche l’Ue”

Come abbiamo visto, il leader ucraino, Volodymyr Zelensky, ha rivelato che Washington ha proposto un vertice a tre tra Ucraina, America e Russia, aggiungendo anche che gli europei potrebbero essere presenti e che sarebbe “logico tenere un incontro congiunto… dopo aver compreso i potenziali risultati dell’incontro che ha già avuto luogo.“