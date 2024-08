Una terribile tragedia si è consumata nella provincia di Ferrara. Un uomo di 45 anni ha perso la vita dopo essere precipitato dal secondo piano dell’ospedale Sant’Anna di Cona. Probabilmente si è trattato di un gesto volontario.

Ferrara, precipita dalla finestra dell’ospedale: morto uomo di 45 anni

Una terribile tragedia si è consumata in provincia di Ferrara. Un uomo di 45 anni è precipitato da una finestra del secondo piano dell’ospedale Sant’Anna di Cona. La tragedia si è verificata nella serata di ieri, venerdì 9 agosto 2024, intorno alle 20.30, e ha lasciato sotto choc tutti i presenti nel blocco 3 della struttura, che non hanno potuto fare nulla per salvargli la vita.

Precipita dalla finestra dell’ospedale e muore: ipotesi suicidio

Il paziente, che era seguito da alcuni specialisti, secondo quanto è stato riportato, si sarebbe avvicinato volontariamente alla finestra, in modo del tutto autonomo, per poi lanciarsi dal secondo piano. Sulla vicenda è stata aperta un’inchiesta ma l’ipotesi del gesto volontario al momento sembrerebbe essere quella più plausibile.