La 19enne si trovava in casa con i genitori e il fratello

A Tavernelle di Colli al Metauro, nelle Marche, una ragazza di 19 anni è caduta da una finestra, posta al secondo piano, perdendo la vita.

Sul posto, oltre al 118, sono intervenuti i carabinieri che non escludono si possa trattare di un gesto volontario. La giovane aveva, in precedenza, evidenziato problemi di depressione e disagio psicologico.

Leggi anche: Test IT Alert in Campania, Marche e Friuli: a cosa serve

L’accaduto

La tragedia si è svolta domenica mattina, intorno alle 9:30. Subito dopo il voli, alcuni passanti hanno visto il corpo a terra e hanno chiamato i soccorsi ma, per la 19enne, non c’è stato nulla da fare. In casa, insieme alla giovane, si trovavano sia i genitori che il fratello.

La 19enne avrebbe dovuto iniziare, in questi giorni, il quarto anno di studi superiori in un istituto scolastico di Fano.

Le indagini

Le forze dell’ordine hanno ascoltato i genitori della ragazza per dare una spiegazione a quanto accaduto, i due hanno parlato dei problemi che perseguitavano la figlia ma non immaginavano altro. Anche la camera della giovane vittima è stata esaminata ma, a quanto pare, non è stata trovata nessuna traccia o qualche richiesta di aiuto.

In seguito alla ricognizione medica sul corpo della giovane, è stato riscontrato un trauma cranico e toracico e per lei non c’è stato nulla da fare.

Leggi anche: Matteo Messina Denaro, gravi problemi di salute: escluso il carcere