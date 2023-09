Sembra escluso che il boss di Castelvetrano possa tornare nel carcere di massima sicurezza dell’Aquila, dove è stato detenuto in regime 41 bis fino all’8 agosto.

Messina Denaro: ricoverato in ospedale

Matteo Messina Denaro è è attualmente ricoverato all’ospedale di San Salvatore all’Aquila, le sue condizioni di salute sono critiche a causa di un tumore al colon di stadio IV. Dopo un breve periodo di detenzione in un carcere di massima sicurezza, è stato ricoverato in ospedale per un intervento chirurgico. Le sue condizioni sono simili a quelle di un malato terminale, e le visite dei familiari sono diventate più frequenti. Non è certo se abbia ricevuto la visita di sua figlia Lorenza Alagna, nata durante la sua latitanza.

Il boss di Castelvetrano: le condizioni attuali escludono il carcere

Messina Denaro è recentemente caduto in coma a causa di una reazione ai farmaci, ma è stato successivamente stabilizzato attraverso un aggiustamento delle dosi e dei medicinali. Di conseguenza, i medici hanno sospeso le terapie attive per il suo cancro al colon e stanno ora concentrando gli sforzi sulla terapia del dolore, adattandola alle sue condizioni attuali. Attualmente, la sua salute non è ritenuta idonea per essere detenuto in carcere.